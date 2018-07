Con una foto sexy, Oriana Sabatini y Paulo Dybala blanquearon su romance

Espectáculos Fotografiaron juntos a Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Time to be crazy ??? Una publicación compartida de Paulo Dybala (@paulodybala) el 5 Jul, 2018 a las 12:03 PDT

Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron descubiertos infraganti en un restaurante de San Isidro y así se confirmaron los rumores de romance que corrían hace tiempo. En este sentido, hace tiempo que el futbolista le pone "Me gusta" a la mayoría de los posteos de Instagram de la cantante.Luego, Dybala sorprendió a todos cuando publicó una foto en las redes sociales con el pelo plateado, acompañada con el mensaje: "Tiempo de estar loco".Esto no pasó desapercibido para su novia Oriana Sabatini. En Instagram Stories, le dedicó a capella un especial fragmento de "Cuando calienta el sol" de Luis Miguel: "Es tu palpitar, es tu pelo, es tu cuerpo. Me estremezco".