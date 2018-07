El nuevo rol de empresaria de infernal morocha surgida de Gran Hermano

Aunque últimamente su rostro dejó de aparecer con frecuencia en la pantalla chica, la figura de Maypi Delgado (33) está asociada con la televisión. Dueña de un cuerpo muy elogiado, la morocha saltó a la popularidad en Gran Hermano y desde entonces fue abriéndose paso en otros terrenos, aunque siempre manteniendo una ligazón con la pantalla chica. Se desempeñó como panelista en Infama recargado y también como movilera en Desayuno americano, aunque más tarde, por diversos factores, se inclinó por el mundo empresarial para generar otros recursos, puntualmente en el mundo de la indumentaria. Sin embargo, la propia Maypi admite que la posibilidad de ser convocada otra vez por un medio masivo, como América o cualquier otro canal de TV abierta, le está, casi casi, quitando el sueño. "Me está yendo muy bien con la ropa de bebés que estoy fabricando, pero quiero, deseo profundamente regresar cuanto antes a la televisión", confesó, y aprovechó para aclarar los tantos con Nicole Neumann, dado que fue ella la que ofició como Cupido en el noviazgo de Fabián Cubero y Micaela Viciconte. "Que se quede tranquila. Cuando los presenté, estaban solteros, los dos".-¿Te preocupa lo que pueda pensar Nicole de vos?-No. Si bien es cierto que nosotros los presentamos, porque Fabián fue compañero de Santiago, jugaron juntos en Vélez, y yo conozco a Micaela desde chiquitas, de Mar del Plata. De hecho, cuando ella vino a Buenos Aires por primera vez se alojó en mi casa. Luego entró en Combate y le empezó a ir bien. No veo nada de malo en haberlos presentado y no sé qué puede pensar Nicole, porque yo tenía una amiga soltera y Santiago tenía un amigo soltero. Hicimos una cena y pegaron buena onda esa misma noche. Desde ese día, que fue en octubre del año pasado, empezaron a salir. En lo personal no creo que a Nicole le haya molestado porque a mí ni siquiera me conoce. Además ella creo que ya está bien con alguien. Simplemente los presentamos porque creíamos que podían comenzar con alguna historia, y creo que no nos equivocamos porque se llevan re bien.-Sos amiga de Gisela Berger. ¿Está separada o no de Daniel Scioli?-No! La verdad es que mucho para decir no hay. Pero están juntos, re bien, en pareja, con la gordita, que está cada vez más hermosa. La versión de que se habían separado corre por cuenta del periodismo, yo lo único que puedo asegurar es que eso no es así. Desde que nació la nena que están juntos, y están bien, nunca entendí por qué se dice eso de que viven en casas distintas o que ella no le lleva la nena. Todos inventos de la prensa. Son una pareja absolutamente normal".-¿Cómo marcha tu relación con Santiago Ladino?-Excelente. Cumplimos un año de novios la semana pasada y al mismo tiempo once meses de convivencia. A los treinta días ya estábamos compartiendo el mismo techo, y cuando fue nuestro primer aniversario él me escribió cosas hermosas en Instagram. Vivimos en Tigre y nos llevamos increíble en la convivencia, porque los dos somos parecidos: muy tranquilos. Nos gusta pasar el mayor tiempo posible en casa. Santiago estudia periodismo deportivo y este año ya se recibe, y si bien va a muchos programas a contar sus experiencias como futbolista, ahora con el Mundial en marcha siempre tenemos tiempo para estar juntos.-¿Qué es de la vida laboral de Maypi Delgado?-Cada dos o tres semanas estoy realizando distintas producciones de fotos para diferentes campañas, y en verdad de lo que representa el modelaje jamás me alejé. Estoy trabajando con ropa interior y últimamente con mallas, pero en lo que tiene que ver con la televisión por ahora no estoy haciendo nada. Espero que me salga algo pronto. Estaba haciendo Infama recargado los domingos, pero hace un tiempo que no tengo actividad en tele. Con lo que sí estoy a full, invirtiendo varias horas por día, es con mi marca de bebé y vendo por Instagram. La verdad es que me está yendo muy bien en este nuevo rol de empresaria. Me siento muy feliz porque hace seis meses que empecé y ya tengo mi propio taller e incluso me pongo a coser yo. Me lo armé con varias máquinas y todo lo que hago por mi marca es con mucho amor.-¿Estás ansiosa por volver a la TV?-No es que una esté ansiosa ni nada por el estilo, sucede que a mí me gusta mucho trabajar en televisión. Cuando estuve en Infama recargado como panelista me encantó, cuando hice los móviles para Desayuno americano me encantó también, la verdad es que me gusta. Antes de meterme en Gran Hermano yo había viajado a Ecuador para hacer la co-conducción de un programa de turismo en que viajamos por todo el país mostrando sus ciudades y sus paisajes. Es algo que me gusta, y por algo me llamaron tanto tiempo, porque saben que lo tomo con mucha pasión y responsabilidad, como todo lo que hago.