¿Pasa algo entre Rodrigo Noya y Barby Silenzi?: El actor se separó de su pareja

Una foto de Rodrigo Noya junto a Barby Silenzi -con quien comparte escenario con la obra Hansel Gretel- con los labios del actor manchados de rouge despertaron las sospechas: ¿qué pasa entre ellos? Indagada por estas versiones y a 11 meses de convertirse en mamá de su hijo Bautista, Sofía Sorrenti dio detalles de cómo está su relación con el joven.Así fue la entrevista entre Rodrigo Lussich y Carla Conte, los conductores de Confrontados, y Sofía:-¿Estás separada de Rodrigo?-Sí, estamos separados hace un mes y hace tres días que decidimos que cada uno viva en casas diferentes.-¿Eso fue por la foto con Barby Silenzi?-No, no. A ver, esto viene de hace un mes, ya veníamos mal como cualquier pareja y yo terminé de explotar con esta situación también.-¿Rodrigo te fue infiel con Barby Silenzi?-No, no. ¿Si sospecho de él? Sí y no. Yo le pregunté a Rodrigo qué estaba pasando y me dijo que nada, que se lleva muy bien (con Barby). Pero bueno, las fotos y las publicaciones en Instagram Stories. . . Por ejemplo yo no sabía que él iba a ir a ver el partido de Argentina (contra Francia en los Octavos de final en el Mundial Rusia 2018) a la casa de ella. En ese momento estaba en la casa de mi mamá viendo el partido con mis hermanos y después entro al Instagram y veo todos los mensajes de gente preguntándome si había visto la foto. Ahí dije "¿qué está pasando acá?". Yo, si invito a un amigo mío a ver el partido, no lo recibo con la remerita atada. No sé, digo. . .-¿Cuánto tiene el bebé de ustedes?-11 meses.-¿Y vos hace cuánto que estabas con Rodrigo?-El 9 de este mes cumpliríamos 2 años de estar juntos.-¿Es irreversible esta situación o se pueden reconciliar?-No sé, el tiempo dirá. Nuestra separación no es culpa de Barby, quiero que quede claro. Pero obvio que esto no me cae bien.-¿Qué pasa si te enterás que Rodrigo y Barby están en una relación?-Claramente me caería mal porque el amor no se te va de un día para el otro, tenemos hijo y me molestaría.-¿Vos seguís enamorada de él?-¡Sí, obvio!-¿Como papá está presente aunque estén en esta situación?-Como papá no se le puede criticar nada, es excelente y está siempre presente. Ahora hablamos lo justo y necesario, el domingo bautizamos a nuestro hijo así que hablamos de eso.En medio de sus declaraciones, pasaron una nota que le habían hecho a Silenzi, donde habló de los rumores de romance con su colega: "No sé de dónde salen, pero tenemos súper buena onda, nos llevamos re bien y estamos trabajando juntos en la obra Hansel y Gretel. Y pegamos tanta buena onda que vino a ver el partido a casa justo en el día del estreno del espectáculo. Yo tengo entendido que Rodrigo está separado por lo que nos dijo a mí y a todos los chicos, no está de novio. Igual, nosotros somos amigos", remarcó."Y en esa foto que subí, antes de sacarla, Elena (su hija de casi 3 años, fruto de su relación con Francisco Delgado) le había pintado los labios. Entonces su ex se confundió o no sé qué se le cruzó por la cabeza. Somos compañeros, amigos y los dos estamos en la libertad de subir fotos o no, salir juntos, o salir a comer con amigos. A Sofía no la conozco y no tengo nada que aclarar. Si Rodrigo tiene algo que aclarar lo hará con ella, es un problema de ellos", cerró, contundente.