"Amor de verano": La foto que publicó Wanda y generó polémica

Lo que Wanda Nara compartió en Instagram una tierna imagen de su hija Francesca, la mayor de las niñas que tuvo con Mauro Icardi, dándose un piquito con Lorenzo, un amiguito. "Amor de verano. Mauro Icardi dejá el asado un poco y mirá los nenes. . .", escribió al pie.La publicación generó casi 150.000 "me gusta" y varios comentarios amorosos. Pero, claro está, también cosechó reclamos por parte de algunos seguidores que no vieron con buenos ojos la publicación de este tipo de fotografía. "No me gusta para nada. . . Hay edad para todo. . .", opinó alguien. "De tal palo tal astilla, lindo camino le da a la hija", dijo alguien más sobre la imagen.