Rumorean que Jimena Barón y Facundo Moyano fueron vistos a los besos

"¡Dale, Nicole copate! ¡Te está comiendo a mi ex en Miami porque te lo presenté yo! Solo te pido que a cambio no digas batatadas sobre la legalización!", le reprochaba Jimena Barón a Nicole Neumann en medio del debate por la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. A la luz de los acontecimientos del último fin de semana, la rubia podría hacerle ahora el mismo planteo a la morocha en relación a esto de "comerse a un ex".Es que según informó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, la cantante habría sido vista a los besos en un boliche nada menos que con Facundo Moyano, el ex novio de Nicole. "Mucha sed de venganza. Fue en Tequila el fin de semana. Van a tener que cambiar de boliche. Había una famosa comiendo en Gardiner con unas amigas. Y la otra famosa, que la detesta porque se levantó a su exnovio, fue al boliche ¡y se comió al exnovio de la otra! ¡Están cruzadas!", anunció Latorre, poniendo fichas a la tesis del supuesto despecho de Barón.Luego, la panelista agregó: "Jimena Barón estuvo chapando hasta altas horas de la madrugada con Facundo Moyano en el VIP. Y se fueron juntos. Nicole Neumann comía en Gardiner y está reventada. Esto fue el viernes a la noche. Jimena también está reventada. Igual, hace mucho que le gustaba Moyano. A él le encantan las famosas y después se enoja porque lo nombramos en Los Ángeles de la Mañana".