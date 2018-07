Cinthia Fernández se mostró muy sexy y habló de su romance

Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el 1 Jul, 2018 a las 2:23 PDT

Tras la amargura que le trajo su divorcio de Matías Defederico, Cinthia Fernández encontró una nueva chance en el amor de la mano de Martín Baclini, un musculoso muchacho con el que la vedette ya oficializó como su novio."Estoy de novia. La verdad que estoy muy bien, contenta. Recién empezando una relación y tranqui", le contó Cinthia a Pampita Online. A la hora de hablar sobre cómo equilibra la maternidad con la relación que está empezando, contó que no hay fórmulas mágicas: "Es un poco complicado, la parte incómoda es en un primer momento. Obviamente no viene a su casa, yo voy a la de él y nos hacemos el tiempo. Cuando te gusta, cuando te importa alguien, te hacés el tiempo", sentenció, sonriente."Trato de repartirme los días que le toca al papá de las nenas, mi vieja me ayuda un montón. O irme después de que se duermen. Se necesitan ganas", relató Cinthia sobre cómo se las ingenia para dividirse. Sus hijas todavía no conocen al nuevo novio de su madre, pero la panelista de Involucrados prefiere evitar ese momento. "No lo conocen, primero hay que establecer una relación", concluyó, destacando que la prioridad siempre son sus nenas.