Flavio Mendoza reveló detalles de los abusos que padeció durante su niñez

Flavio Mendoza es actualmente un productor, coreógrafo y bailarín de mucho prestigio y trayectoria. Sin embargo, hasta llegar a su actual posición, el artista tuvo que pasar por situaciones difíciles. Mendoza se animó a relatar entre los invitados por Andy Kusnetzoff en su programa "Podemos hablar", un aspecto muy íntimo y delicado de su vida."La persona que me abusó ya no está, pero era de la familia. Mis papás no sabían nada. Me acuerdo que estábamos en un río y me dijo "Vení que yo te sostengo". Yo no quería ir, porque sabía que él me tocaba por abajo del agua. Mi hermana misma me decía andá a lo hondo que él te cuida. Y yo me negaba a ir, pero tampoco sabía qué hacer con eso porque era muy chico", confesó dolido Flavio.Con la reacción rápida, el conductor replicó curioso: "¿Y no le dijiste nada de grande?" a lo que Flavio respondió: "No, no pude porque falleció".