"Lo nuestro va más allá de la diferencia de edad", dijo la novia de Fantino

Una publicación compartida de Coni Mosqueira (@coni_mosqueira) el 24 Jun, 2018 a las 3:55 PDT

A sus 17 años, Coni Mosqueira (25) comenzó con su carrera de modelo en su Bahía Blanca natal y, desde entonces, es una de las argentinas con mayor experiencia internacional. En pareja con Alejandro Fantino (46) desde diciembre, la diosa vivió y trabajó en México durante 9 meses, y luego desfiló, hizo publicidades y campañas en Chile, Inglaterra, España y Alemania.Consolidada a nivel personal y profesional, María Constanza, más conocida como Coni, habló de su relación con el conductor de Animales Sueltos. "Cada tanto lo miro o voy al programa. ¡El tema es que Netflix y sus series me tienen atrapada! Ja, ja. Pero lo sigo, y hasta lo asesoro con su imagen", aseguró con humor en una entrevista con la revista Gente.Al final, Coni Mosqueira reflexionó respecto de la posibilidad de formar familia con Alejandro Fantino: "¡Es muy pronto para hablar de convivencia, boda o hijos! Recién llevamos siete meses y a mí no me gusta planificar. Lo nuestro es ir despacio pero seguros".