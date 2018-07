Mónica Ayos: "Mi ex me golpeó en la panza cuando estaba embarazada y me violó"

Impresionante relato de @AyosMonica sobre la violencia que sufrió en su primer embarazo ? #PodemosHablar Si sufrís violencia de género llamá al 144. pic.twitter.com/fwiZBtmGNr — Podemos Hablar (@PodemosHablar_) 1 de julio de 2018

Este sábado, Mónica Ayos repasó su dura historia de vida y se quebró al recordar un caso de violencia de género que sufrió cuando estaba embarazada de su hijo Federico, hace aproximadamente 25 años. Al punto de que pensó que podría perder a su bebé."Mi ex me golpeaba, me golpeó embarazada. En la panza, directamente. Era producto de la cocaína más el alcohol, que le pegaban de forma muy violenta", comenzó diciendo Ayos al recordar a su pareja, un coreógrafo chileno.Él era mozo y ella hacía bikini open. "Del octavo al noveno mes, lo tenía que encerrar bajo llave, para que no saliera a tomar. Después me termino encerrando él a mí. Fui una prisionera", siguió."Fede nació por cesárea, estuve seis días internada. Estaba encajado. Evidentemente -dijo Ayos, ante la atenta mirada del resto de los invitados- quería dejarlo adentro, donde estaba más seguro que afuera. Era todo una culpa. Salí sin glóbulos rojos. Yo no podía tener relaciones. Y él me violó. Abusó de mí, con el peligro de volver a quedar embarazada y que me estallara el útero".Entonces, en la historia aparece una amiga de ella. "Yo hablaba con ella a través de mi agenda, sin decir nada, le escribía y contaba todo mientras él miraba fútbol en la televisión", evocó la actriz.Y contó cómo su amiga también fue víctima: "Él quiso violarla, también pasó con mi madrina. Ella se fue en pantuflas. Me le cuelgo de atrás. Y le digo 'Llevate al nene'. Tenía dos meses. Se lo llevó en pantuflas, en colectivo"."Le pedí plata a mi abuela y le dije: 'No me preguntes para qué es'. Le regalé un pasaje a él para pasar el Día del Padre en Chile. Me preguntó si era de ida y vuelta. Le dije que sí. Pero era de ida nada más", rememoró.Juntó los 50 centavos que le quedaban y se fue a despedirlo al aeropuerto: "Se fue por la escalera. Y le dije al oído: 'No volvés más, no vas a volver. Todos saben todo. A mi hijo no lo vas a ver'. Se fue sabiendo que era muy cobarde".La historia, en realidad, no termina ahí. Con los años compartió los detalles con su hijo, Federico, que hoy tiene 26 años. Sin embargo, queda un paso: "Fuimos con Fede a Chile. Cerramos el círculo. Vimos a la familia, le dejamos una flor y un dibujo en su tumba. Lo que todavía no le di son las cartas que él le dejó".Mónica logró rehacer su vida, está en pareja desde hace 18 años con Diego Olivera, con quien tiene una hija, Victoria, de 13.