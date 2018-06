Denuncian supuesta pornografía infantil en la película de Pampita

Cuando se estrenó, la película protagonizada por Pampita, se habló mucho de las escenas de alto contenido erótico de la modelo, conductora y ex jurado del Bailando.Sin embargo, a casi nueve meses de su estreno, el film vuelve a, por incluir en su catálogo una película con imágenes que muestran, según se acusa, "pornografía infantil".En la escena en cuestión se ve en una habitación a dos niñas, una de las cuales juega con un almohadón entre sus piernas.Sin embargo, lo que al principio parece algo inocente luego toma un giro sexual a partir de la confesión del personaje. "El día que tuve mi primer orgasmo conocí el efecto de los barbitúricos, mamá me diagnosticó epilepsia y me medicó sin dudarlo. Sus pastillas borraban todo, pero nada borró ese primer ardor", explica.Lo concreto es que, a partir de esto,Además, la periodista que firmó la nota dio aviso al FBI y al Departamento de Justicia estadounidense de que la película argentina contiene "pornografía infantil"."Cualquiera que lo comparta debe ser consciente de que es un delito hacer circular pornografía infantil, incluso si está tratando de obtener ayuda para el niño. Cualquier distribución adicional revictimiza al niño y, debido a eso, PJ Media no compartirá el video o las fotos de la película que muestran las caras de las víctimas. Lo único que el público puede hacer es informarlo a la autoridad", sostiene la periodista en su artículo.A raíz de ello, muchos espectadores hicieron sentir sus quejas en las redes sociales,Vale aclarar que, de acuerdo con la Sección 2256 del título 18 del Código de los Estados Unidos, la pornografía infantil es "cualquier representación visual de una conducta sexualmente explícita que involucre a un menor (alguien menor de 18 años de edad)".En tanto, quien se explayó al respecto fue Mónica Antonópulos, una de las actrices que acompañan a Pampita en el film."Esto es increíble, reflejo de la hipocresía: violaciones, violencia de todos los colores, maltratos no son prohibidos, pero el despertar sexual de dos niñas es un escándalo, el sexo contado desde la mujer en el 2017 es prohibido para menores de 18. Cuando la oferta de la mujer como objeto de deseo es aplaudida. Es una sociedad que pondera la masturbación cerebral, ver una mujer disfrutar es prohibido, su libertad molesta, en la sociedad patriarcal la mujer es objeto. Abstenerse caretas, pacatos", sentenció."Películas con violaciones son aptas para 13 años. Aquí lo amenazante es mostrar que las mujeres gozan. Descubrieron que una mujer conectada con su propio deseo será difícil de someter", agregó Erika Halvorsen, la autora del libro en el que está basada la película.