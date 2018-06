Alejada de los chicos: El nuevo trabajo de "Caramelito" Carrizo

Atrás quedaron los días en los que Cecilia "Caramelito" Carrizo entretenía a los chicos en televisión con sus canciones pegadizas, vestuarios coloridos y coreografías alocadas. A finales de los años 90, la rubia alegraba las tardes de los infantes, pero ahora realiza una actividad diversa.



"Caramelito" acaba de debutar en un ciclo radial conducido por Diego Moranzoni.

"Estoy súper feliz, entusiasmada, lo conozco a Diego hace muchos años y el programa me encanta", declaró la ex conductora infantil quien enfrenta este nuevo desafío.



Recientemente, Carrizo había aparecido en los medios cuando reveló que Diego Maradona la había invitado a salir cuando estaba en pareja con Claudia Villafañe. "Era el cumpleaños de Dalma y yo trabajaba en el programa de Nico (Repetto). Nos invitaron a algunos de la tribuna al cumpleaños, fuimos con una cámara como para hacer una nota y después de eso él me llamó por teléfono para invitarme a salir", había dicho la rubia, según publica Diario Show.