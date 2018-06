Periodista se separó de su marido tras 15 años de relación

Es una de las periodistas de espectáculos más conocidas. Y tiene una larga experiencia tratando información relacionada con los demás. Pero esta vez la noticia es ella. Pilar Smith (42) se separó de su marido, el productor televisivo Andrés Baguear (42), y padre de sus tres hijos: Simón (14), Franco (12) y Miranda (8). El dato trascendió en la gala de los Martín Fierro, el domingo 3, a la que Pilar asistió invitada en su condición de miembro de APTRA. Rodeada de colegas, la mayoría de ellos compañeros y amigos, y ante las preguntas de rigor, la cronista estrella de Telefe se vio obligada a contar que ya no está con Andrés. "Sí, nos separamos", fue lo único que quiso contar.



Tantos años junto a quien hasta hace poco consideró el gran amor de su vida la hacen ser muy cuidadosa. Y la prioridad está puesta en mantener con buenos términos la relación que seguirán teniendo, ahora como ex pareja, pero atentos a la crianza de sus tres hijos. No es la primera vez que atraviesan una crisis, pero esta vez sería definitiva. Hoy, Pilar tiene puesta su cabeza en el trabajo, una ajetreada agenda que incluye su labor en los noticieros de Telefe, la conducción de su ciclo semanal en Canal 26 y su incursión como diseñadora en el mundo de la moda. Sin olvidar las obligaciones que le genera llevar adelante un hogar y la rutina de sus tres hijos. No hay tiempo para las penas.



Según fuentes cercanas al entorno de la periodista, Pilar y Andrés la pelearon todo lo que pudieron, pero no lograron salir adelante. "Volvieron a caer en la crisis que tuvieron dos años atrás", coinciden. En septiembre de 2016, la pareja ya había decidido separarse. "Andrés es un gran hombre, un padre excelente y súper compañero, pero la relación se desgastó", decía Pilar en ese entonces. Un año después, en noviembre de 2017, ella misma anunciaba que se habían reconciliado: "Tocamos fondo, salimos y estamos en un gran momento. Se había acabado el amor y volvió". Este año, finalmente, la pareja habría decidido bajar los brazos.



Pilar, enfocada en cada uno de sus trabajos. Dos noticieros en Telefe, su ciclo de los sábados en Canal 26 y la moda, porque junto con Paula Pellegrini creó Pilar by Paula, y en sus ratos libres dibuja y diseña vestidos, creaciones que se ven en su local de Palermo. En cámara se la ve espléndida: es el resultado de mucho gimnasio y de los tratamientos estéticos de Irene Bermejo. Pero la procesión va por dentro, y Pilar está enfrentando un momento de mucha tristeza. Convencida, pero con el dolor de dejar atrás una época de mucha felicidad compartida. A seguir peleando.

Fuente: Paparazzi