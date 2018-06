Belén Pouchan contó sus historias más íntimas

Sssssssshock Work @sebacruzcenteno @vazquezparavano.photofilm Una publicación compartida de Belu Pouchan (@belupouchan) el 25 Jun, 2018 a las 3:56 PDT

"En la calle, un hombre me agarró dos veces. Fue a una cuadra de mi casa. Fue un borracho que vive cerca de mi casa", comenzó BelénPoucha. La joven relató una historia que le sucedió hace poco tiempo. "Me agarró del cuello y me fui corriendo y el tipo me seguía. Me gritaba p. . . A la semana, me bajé de un taxi, fui a un kiosco y el tipo se acercó. Le empezó a decir al kiosquero "dame a la rubia"", aseguró Belén.Reveló que después se escondió detrás del mostrador y buscó un cuchillo para defenderse. "Un tipo lo pudo sacar (al agresor) y me fui a una comisaría. El comisario me dijo que podía meterlo preso y que podía quedar libre y ese tipo tiene un expediente con varios casos", aseguró Belén. Y agregó convencida: "Pero así como entra sale. Conozco varias mujeres del barrio que ese tipo le hizo cosas".A su vez, la contorsionista expresó en el programa El Show del Espectáculo que se emite por Radio UrbanaBA que en dos oportunidades, choferes de taxis se masturbaron con ella en pleno viaje.Por otra parte, la mediática confesó que con Matás Defederico no sucedió nada, a pesar de los rumores que circularon últimamente.