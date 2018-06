Echaron a Amalia Granata del programa que conduce Maju Lozano

Espectáculos Polémico posteo de Amalia Granata generó numerosos repudios

"Antes de empezar el programa, quiero comunicarles, porque se va a saber en cualquier momento, que Amalia Granata ya no va a formar parte de Todas las tardes", arrancó Maju Lozano apenas comenzó Todas las Tardes.Y agregó, aclarando quien tomó la drástica decisión: "No es una decisión ni personal ni de la productora, es directamente de la compañía, de la empresa, del canal".Más tarde, explicó: "Hace unos días, Amalia hizo un posteo, un comentario en sus redes que involucró a la tremenda desgracia que les tocó pasar a la familia de las Trillizas de Oro con el fallecimiento de Geñi, tremendo, una niña muy jovencita. La compañía cree que fue atinado, cree que no tiene que ver y bueno. . . se tomó la decisión de que Amalia no siguiera en el programa".Granata utilizó la muerte de la hija mayor de la Trilliza de Oro María Eugenia, para criticar a quienes defienden la despenalización del aborto.Por último, defendió a la periodista de las críticas que le llovieron tras el posteo: "No creo que Amalia lo haya hecho con ninguna mala intención ni mala leche, porque la conozco y es una excelente persona. Lamento que no forme más parte del programa", concluyó Maju Lozano.