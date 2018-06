Shakira promocionó su gira con un símbolo usado por los nazis

The necklace Live Nation designed for Shakira's "El Dorado World Tour" was based on Pre-Columbian imagery. However? 1/ — Live Nation (@LiveNation) 21 de junio de 2018

La estrella colombiana del pop Shakira retiró un símbolo entre otros usado por los nazis que había incluido dentro de la promoción de su gira mundial El Dorado, tras la controversia que desató en las redes sociales.Aunque el Sol negro no es de uso exclusivo de grupos de ultraderecha, como aclararon historiadores, la productora de conciertos de la artista, Live Nation, decidió sacar de la venta este símbolo 15 días después de abrir su espectáculo en Alemania el 3 de junio."El collar diseñado por Live Nation para la gira El Dorado de Shakira se basó en la iconografía precolombina", alegó la empresa estadounidense en su cuenta en Twitter.Sin embargo, "algunos fanáticos han expresado su preocupación, porque el diseño guarde un parecido involuntario con las imágenes neonazis. Nos disculpamos sinceramente por esta semejanza inadvertida y hemos retirado permanentemente el artículo de la colección de la gira", añadió Live Nation.En las redes sociales se calificó a Shakira de "nazi" por vender en su tienda oficial el collar con el Sol negro, símbolo usado por las SS (Schutzstaffel, organización paramilitar del partido de Adolf Hitler) durante la Segunda Guerra Mundial.El portal alemán de noticias Bento atizó la polémica sobre el diseño del collar."El símbolo oculta tres esvásticas (...) Una simple mirada en la búsqueda de imágenes en Google o Wikipedia lo demuestra. El sol negro es un símbolo nazi. Cuando sea, donde sea ("Whenever, wherever")", afirmó, en alusión a una famosa canción de la artista colombiana.El artículo subraya además que la rueda solar es usada por los neonazis en los estados alemanes de Sajonia y Brandeburgo, aunque no está expresamente prohibida como la esvástica.Si bien la llamada rueda solar sí formó parte de la simbología usada por los nazis, su origen es anterior, no está prohibido en Alemania como otras insignias de extrema derecha y ha sido empleado por grupos esotéricos.En su libro "Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity", el historiador y académico británico Nicholas Goodrick-Clarke sostiene que el ícono de la controversia se remonta a los discos ornamentales de los merovingios, una dinastía medieval que reinó parte de Europa occidental entre los siglos V y VIII.Álvaro Ortiz, investigador de la Unidad de Patrimonio Cultural e Histórico de la Universidad del Rosario de Colombia, también refuerza el uso múltiple de algunos símbolos que pasaron a ser asociados con el nazismo."La empresa tiene razón en el sentido en que (...) bajo la esvástica se cometieron las peores atrocidades del mundo, pero como simbología, como cruz, se encuentra también en Oriente, por ejemplo", señaló a la AFP.Embajadora de buena voluntad de Unicef, Shakira, de 41 años, se ha manifestado en contra del racismo en artículos como el que escribió, en febrero de 2017, en la revista Time contra la política migratoria de Donald Trump. AFP-NA