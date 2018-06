Descanso y cambio de look: Las vacaciones de Ivana Nadal en Panamá

Disfrutando ? @elsitioplayavenao Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 25 Jun, 2018 a las 3:31 PDT

"Me vine a Panamá a pasar una semana, es un lugar increíble donde básicamente venís a descansar y hacer surf. Mi idea es aprender surf pero todavía no lo logré. Va, tampoco lo intenté mucho", relató Ivana Nadal desde Panamá.Y sobre su cambio de look, comentó al sitio Primiciasya: "Lo de las trenzas fue un poco para el momento y me copan, me encantan dejármelas, lo que pasa es que se van desarmando. Vine a descansar un poquito gracias a la invitación de este lugar".