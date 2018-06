Polémico posteo de Amalia Granata generó numerosos repudios

El Cancer de mama es la 1 er causa de muerte de mujeres en Argentina, no las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomografos para las mas vulnerables #coherencia #CuidemosLasDosVidas ?? — Amalia Granata (@AmelieGranata) 25 de junio de 2018

La grieta que generó el debate por la despenalización del aborto sigue abierta. Y Amalia Granata, una de las famosas que está en contra de la ley, utilizó la muerte de Geñi Laprida para volver a instalar el tema de un modo muy polémico."El cáncer de mama es la 1 er causa de muerte de mujeres en Argentina, no las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomógrafos para las mas vulnerables #coherencia #CuidemosLasDosVidas", lanzó desde su cuenta de Twitter.Como era de esperar, y además de cosechar muchos apoyos a sus palabras, Amalia fue fuertemente criticada en las redes. "Te pido por favor, como médica, que no hables de lo que no sabes ni sos capaz de entender", le respondió una seguidora, y agregó: "Un mono con navaja sos. Mucha desinformación, mucha ignorancia enmarcada en una cultura vacía".