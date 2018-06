Candela Ruggeri salió a defender a su padre ante las críticas

Oscar Ruggeri quedó en medio del mal momento de la Selección argentina por dos denuncias que llegaron en sintonía: las de Ricardo Caruso Lombardi y Jorge Rial. El primero aseguró que el exjugador busca quedarse "con el gremio de los técnicos, el de los jugadores", mientras que el periodista fue más allá y señaló que Ruggeri es el cabecilla de un grupo que quiere adueñarse de la Selección y que estaría respaldado por Daniel Angelici y el propio gobierno de Mauricio Macri.



Ante estas acusaciones -que Ruggeri ya negó- su hija, Candela, exaltó los valores y la integridad del panelista de la TV Pública.



"Pasa que algunos le tienen envidia a papá por ser carismático, humilde, pasional y sobre todo buena persona y cuando una persona es así, la gente se da cuenta y lo quieren como lo quieren a mi papá. Sos mi ejemplo pa, gracias por enseñarme tus VALORES . A la gilada ni cabida", escribió la rubia.



Las palabras de Caruso Lombardi fueron fuertes: "Los del '86 se piensan que tienen una japi (sic) así y son unos pel... que quieren agarrar el gremio de los técnicos, el de los jugadores, la Selección...", lanzó, en uno de sus ya conocidos descargos a los gritos en Polémica en el bar.



Pero las de Rial fueron más específicas. El conductor de Intrusos usó su cuenta de Instagram para "contar la verdad de la interna de la Selección":



"Oscar Ruggeri ya tiene lista la sucesión en el cuerpo técnico de la Selección. Jorge Burruchaga sería el DT y Nery Pumpido agarra las selecciones menores. El poder detrás del trono es Angelici. Su apoyo al Chiqui Tapia existió mientras hubo buena relación entre Mauricio Macri y Hugo Moyano. Cuando se terminó vino la orden de romper todo. La intención es sacarle a la AFA el manejo de la Selección. Como hicieron con la Superliga. Desde la política bajó la orden de quedarse con el equipo y con el predio y empezó el desgaste desde adentro y afuera. Uno de los periodistas encargados de difundir toda la información a los periodistas es Mariano Almada, ex empleado de la AFA y hoy jefe de prensa de la Superliga. No todos los del 86? estarían. Diego Maradona es mala palabra. No le perdonan que fue técnico y ni los llamó. Lo mismo que con Sergio 'Checho' Batista y Héctor Enrique. Ellos no están entre los integrantes de la jabonería de Moscú".