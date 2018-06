Floppy Tesouro lució su escultural figura con un micro bikini

Vamos Argentina??? #FloppyStyle @luzdemaroficial Una publicación compartida de Floppy Tesouro (@floppytesouro) el 21 Jun, 2018 a las 11:19 PDT

Asi siempre juntas?? #complices #Moorea&Mami Una publicación compartida de Floppy Tesouro (@floppytesouro) el 22 Jun, 2018 a las 3:09 PDT

Hasta pronto St Tropez ? Una publicación compartida de Floppy Tesouro (@floppytesouro) el 22 Jun, 2018 a las 3:11 PDT

La modelo Floppy Tesouro pasó unos días de ensueño con su familia en Saint Tropez la comuna francesa ubicada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.En medio de paradisíacas playas y lujosos hoteles, comparte fotos y videos a través de las redes sociales.Muy relajada, Tesouro subió una foto en bikini en donde se la puede ver descansando en una reposera. Los halagos, no tardaron en llegar.A principios de año contó sus secretos para mantener su figura después de haber sido madre. "Además de tener una buena genética, hago ejercicio y llevo una alimentación saludable. Me encanta motivar a otras chicas a hacer actividad física. En las redes me escriben para saber lo que hago, y disfruto aconsejándolas. Por eso, este año planeo incursionar en un proyecto de fitness, además de dedicarme a lo actoral", expresó.En cuanto a su entrenamiento, Floppy dio detalles precisos de su rutina diaria: "Mi clave es buscar algo que me divierta. Intercalo clases de danza junto a Charly San Martín, con un entrenamiento semanal bastante fuerte llamado RtFit, a cargo de Romina Traetta, que consta de 50 minutos de ejercicios sin parar, en los que trabajamos con el propio peso del cuerpo, bandas o pesitas livianas, enfocándonos en la cola, las piernas y la panza, lo que más me interesa entrenar". Además realiza dos clases de pilates por semana para focalizar en el estiramiento y la elongación.¿Y la alimentación? En este aspecto, Floppy aclara que no se cuida en exceso. "Siempre comí lo que quise y no engordé. Eso sí: mantengo una alimentación saludable? Por más que uno entrene, si no acompaña con las comidas no sirve. No como fritos ni dulces. Quiero recalcar que no me muero de hambre? Como, pero saludable", explicó.