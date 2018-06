Morena denunció a Rial por alimentos y a su chofer por intento de violación

La guerra entre Jorge Rial y su hija Morena sigue en pie, sin embargo ahora ya tomaron un marco judicial. Dos de las graves denuncias que More Rial hizo en las redes sociales fueron presentadas finalmente por la joven ante la Justicia la semana pasada y hoy se conocieron fotos que demuestran el hecho.Puntualmente, Morena denuncia a su padre por los alimentos provisorios, al asegurar que el conductor de Intrusos dejó de pasarle plata para su alimentación y que, al ser menor de 21 años, él debe mantenerla, indicóSin embargo, esta no es la única presentación que se hizo contra Jorge Rial. En el juzgado de instrucción en lo criminal número 16, Morena denunció un intento de abuso sexual por parte del chofer personal del conductor que sufrió cuando era menor.Lo que se remarca es que tanto su padre como su madre, Silvia D'Auro, estaban al tanto del hecho pero no lo denunciaron ante la Justicia."Un día me quisieron violar y él lo tuvo cara a cara y no hizo nada. Fue un señor que trabajó de chofer para nosotros? estábamos en un ascensor y se bajó los pantalones. No se lo pude contar a Jorge porque el chofer me tenía amenazada, pero una vecina que vio y escuchó todo sí se lo dijo, pero no lo denunció. Le pagó para que se vaya. Creo que yo no le importo", había recordado con crudeza Morena en El Show Del Espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana."Estoy en juicio con JR (Jorge Rial), no lo puedo nombrar porque tengo bozal legal. Con mi hermana no tengo comunicación, de hecho, no la considero mi hermana. Quiero que mi padre me deje ser feliz", había anticipado Morena en diálogo con Agarrate Catalina.Esta vez, Ulises Jaitt publicó en su cuenta de Twitter dos denuncias efectuadas por la joven.En el segundo documento que compartió el hermano de Natacha Jaitt, Morena denunció al conductor de "Intrusos" por alimentos provisorios.