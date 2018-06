La colombiana que se calzó la celeste y blanca: El mensaje de la mujer de Armani

Estuve,estoy y estaré para ti?? Apoyándote??#12 Una publicación compartida de daniela??Rendon?? (@dafarendon) el 16 Jun, 2018 a las 10:41 PDT

? Una publicación compartida de daniela??Rendon?? (@dafarendon) el 24 Jun, 2018 a las 2:16 PDT

??... Una publicación compartida de daniela??Rendon?? (@dafarendon) el 17 Jun, 2018 a las 2:14 PDT

Franco Armani debutará mañana en la Selección Argentina, pero no está solo en Rusia.Daniela Rendón es colombiana, modelo y la mujer del casildense que ha sido un sostén muy importante en la carrera de Franco. "Mi esposa y su familia son muy creyentes. Cuando me lesioné la rodilla (año 2012) en Colombia y estaba muy triste, ella me llevó a una iglesia cristiana. Me sentí muy bien y me empecé a aferrar a Dios, a creer en él y mi carrera comenzó a crecer. Volví a atajar, conseguí muchos títulos y hoy en día sigo aferrado a Dios", recordó después de debutar en River.Ese estreno fue el 4 de febrero pasado, el puntapié inicial a esos 21 partidos en el equipo de Gallardo que lo catapultaron a Rusia 2018. Y siempre con la compañía cercana de Daniela Rendón, quien este domingo publicó una foto con Franco -en una visita a la concentración en Bronnitsy- con un tierno mensaje: "Con amor todo es mejor".