Florencia Peña confirmó su boda, pese a la supuesta infidelidad de su pareja

El martes pasado comenzó un nuevo escándalo para Florencia Peña y su esposo, Ramiro Ponce de León: Belén González una joven de 22 años difundió chats donde el marido de la actriz intentaría seducirla.



Ante esto, Florencia Peña decidió esquivar el tema con la prensa hasta el viernes, cuando un periodista de Pamela a la tarde le consultó directamente sobre la polémica.



"No tengo nada para decir, no me hago eco de las cosas que no tienen sentido, que corra, que pase", aseguró Florencia, quien remarco que salir a aclarar las cosas sería entra en un juego mediático. "No voy a entrar en detalles porque si no empieza la vuelta de la vuelta".



"Hay una parte que me reservo que tiene que ver con cómo elijo y como elegimos vivir la vida en familia", señaló.



Sin embargo, Peña aclaró que su relación no peligra. "Estamos bien, el casamiento sigue en pie", remarcó, cuya fecha pautada es el 7 de diciembre. "¿Fue motivo de charla?", le preguntaron, ante lo que ella cerró: "Somos una pareja muy hermosa y nos conocemos mucho".

Fuente: Exitoína