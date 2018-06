El "Chavo" Fucks y una revelación muy íntima: ¿Adicto al sexo?

Es uno de los periodistas con más trayectoria del país. Se hizo bien de abajo: arrancó en la gráfica, acompañó mucho tiempo a Víctor Hugo en la radio y hoy es un baluarte de los programas deportivos de la televisión. El "Chavo" Fucks se sometió a una serie de preguntas de la revista Paparazzi y lo que más sorprendió fue su respuesta cuando le preguntaron cuántas veces por semana piensa en el sexo.



- ¿Qué significa hoy ser periodista en nuestro país?

-Está complicado porque ser periodista es un oficio, o profesión, difícil. Hoy un periodista debe ser muy riguroso, porque tiene que combatir con las redes sociales, luchar contra los poderes públicos y muchas otras cosas más. Y, en el periodismo en general, distinguirse para que la gente se dé cuenta cuándo se es un periodista de pura cepa y cuándo un operador.



- ¿Cuántas veces por semana piensa en el sexo?

-Siete veces, todos los días. Lo cual no quiere decir que lo haga todos los días, pero estoy bien (sonrisas).



- ¿El técnico Jorge Sampaoli es un vende humo?

-No, no, es un excelente entrenador. Lo conozco y sé que tiene ideas claras. Sus equipos siempre han funcionado bien. Si él armó un equipo como lo piensa hacer funcionar, vamos a andar muy bien en este Mundial.



- ¿Amar nos fortalece o nos hace más vulnerables?

-Las dos cosas. Parece mentira porque son palabras contrapuestas pero, por ejemplo, si uno tiene un mal día y llega a su casa y allí uno está bien afectivamente con su mujer y sus hijos, ayuda mucho a cambiar ese mal día. Pero también, y este ejemplo parece una tontería, cuando tuve a mis hijos chicos, estaba tan pendiente de ellos que soñaba como en pesadillas, como que se caían y lastimaban. Ahí me sentía vulnerable.



- ¿Cómo se presentaría ante quien no lo conoce?

-Como que soy el que se ve por televisión o en la calle, o al que se lo puede escuchar en la radio. A veces eso lo considero un defecto, porque debería ser menos transparente; las cosas no están para tanta transparencia.



- ¿Cuánto tiempo tarda en prepararse para salir de su casa?

-Quince minutos. No puedo salir sin bañarme, aunque tenga que salir dos o tres veces en el mismo día. Pero no tengo problemas con afeitarme, porque uso barba y apenas me la recorto cada quince días. Eso acorta el tiempo.



-¿Siente que se terminó, para todas las mujeres, la etapa del piropo de los hombres por las críticas del feminismo?

-Hace poco me tocó comentar Tigre-Independiente y me pasó un caso de feminismo extremo. Se hizo un plano de una mujer en la tribuna haciendo gestos pidiendo que cambiaran al Chino Luna, de Tigre. Yo sólo dije: "Esta señorita no debe saber que el Chino Luna es una gloria de la historia de Tigre y hay que tenerle un poco más de respeto". No dije más que eso. Si lo que dije de esa mujer hubiese apuntado a un hombre, no hubiera pasado nada. Pero como fue una mujer, empezaron a criticarme, agregando que por qué una mujer no puede opinar de fútbol. Es más, alguien hasta me cuestionó haberle dicho "señorita". Creo que estamos en un momento en que se van al c?, pero entiendo que con el tiempo esta situación del feminismo se va a regular.



- ¿Qué frase le fascina escuchar de una mujer?

-No tengo una frase en particular. Me fascina escucharle cosas que me interesen, que me conecten. Eso fue lo que me enamoró de mi actual mujer.



- ¿En qué cosas le gusta gastar el dinero que gana?

-En viajar. Apenas puedo, me tomo un avión y me voy a lugares que me interesan, lugares que me van a dejar algo.



- ¿Le pusieron muchos límites en su vida?

-Sí, pero era otra época. Me acuerdo de que en mi casa paterna debíamos ser muy respetuosos con el vocabulario: jamás una mala palabra o una grosería.



- ¿Con Mauro Icardi se cometió una injusticia al castigarlo por su casamiento con Wanda Nara?

-Es un tema un poco raro: todo el mundo habla de lo que Icardi le hizo a Maxi López, pero poco se habla de lo que Maxi López le hizo a Wanda para haber llegado a esa situación. Habría que saber bien la interna que hubo en ese momento.



- ¿Qué es lo más importante en el sexo?

-Además de amor, debe haber una enorme conexión intelectual.



-¿Es un problema enamorarse de una mujer treinta años menor?

-No es un problema para nada. A mi mujer apenas le llevo diecinueve años, no treinta, pero nos enamoramos sin ningún problema. Lo importante es ir por el mismo camino de vida. Pero reconozco que no debe de ser tan fácil lo de los treinta.

- ¿Los mundiales de fútbol son etapas de alivio para los políticos?

-En algunos casos sí. Con respecto a nuestro país, espero que se sepa discernir entre lo que es un entretenimiento, como un Mundial de Fútbol, y lo que nos pasa en la vida cotidiana. Uno puede gritar los goles de Messi, pero si está cinco días sin luz?



- ¿Alguna vez le hicieron alguna propuesta gay?

-¿Saben que no? Si me hubiera sucedido habría dicho que no, pero sin juzgar al tipo que me lo hubiera propuesto.



- ¿Cuál fue su peor papelón profesional?

-El anunciar muertes que aún no se habían producido. Una de ellas fue la del ex Beatles, George Harrison, cuando yo estaba en la Rock and Pop. Harrison tenía cáncer y tuve ese dato, que era falso. Se murió un mes más tarde. Y hace poco anuncié la muerte del ex ídolo de Boca en los 60, el peruano Julio Meléndez. Lo había mencionado un diario peruano. Gracias a Dios, no fue así. Lo aclaró el mismo Meléndez desde Miami, donde vive, y está muy bien.



- ¿Qué valora más en una mujer, la belleza, la inteligencia o la cultura?

-Las tres cosas. No admito la belleza sin inteligencia y no admito la inteligencia sin cultura.

Fuente: Paparazzi