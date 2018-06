Antonela Roccuzzo no viajará a Rusia para el cumpleaños de Lionel Messi

Siempre Juntos y con Vos mas que nunca?? Una publicación compartida de AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) el 18 Jun, 2018 a las 4:12 PDT

Luego de la goleada de Croacia ante la Argentina en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, Lionel Messi no está pasando un buen momento en lo futbolístico.Como si esto fuera poco, aparecieron nuevos problemas legales tras aparecer señalado en la causa de los Panamá Papers por evasión y los medios insisten en los rumores de crisis con su esposa, Antonela Roccuzzo, pese a que ella salió a desmentirlos.En medio de todo el caos, una nueva noticia se conoció. Lionel, que cumplirá 31 años este domingo 24, no lo pasará con su familia.Separados por varios kilómetros, actualmente Antonela se encuentra en Buenos Aires ya que, como ella mismo dijo, no viajará a Rusia a no ser que Argentina pase a octavos de final.