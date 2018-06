El actor Johnny Depp confesó contra qué enfermedad lucha

Varias fotos de Johnny Depp dispararon la alarma mundial. El actor apareció muy delgado, con un aspecto totalmente desmejorado. Se dijo que su apariencia era producto de sus deudas. Pero él confesó el difícil momento que le tocó atravesar en la revista Rolling Stone."Caí tan bajo como creo que podría haber llegado (?) el siguiente paso fue: 'Vas a llegar a algún lugar con los ojos abiertos y vas a salir de allí con los ojos cerrados'. No podría soportar el dolor todos los días", explicó el actor quien vivió una "depresión profunda".Y siguió: "Me serví un vodka por la mañana y comencé a escribir hasta que las lágrimas llenaron mis ojos y ya no podía ver la página. Tratando de descubrir lo que hice para merecer esto. Había intentado ser amable con todos, ayudar a todos, ser sincero con todos. La verdad es lo más importante para mí. Y todo esto todavía sucedía".Depp vivió dos tremendos años. Padeció una dolorosa separación y una situación financiera catastrófica. "Caí hasta lo más bajo que se podía", dijo y agregó que "no podía soportar el dolor en mi día a día".Sobre sus finanzas, Depp gastó 650 millones de dólares, y además enfrentó duras deudas. "Es insultante decir que gastaba 30.000 dólares al mes en vino. Porque era mucho más", comentó.