A cuatro meses de haberse separado de Matías Defederico (28) tras siete años juntos, Cinthia Fernández (28) encontró el amor en los brazos de Martín Baclini. Con mucha cautela, la diosa se sinceró en una nota con Intrusos: "Estoy bien, conociendo a alguien, tranquila y despacio".



Ante la consulta formal de si estaba "de novia", Cinthia reconoció: "Sí, sí. Estoy en pareja, pero despacio". "No imaginé jamás estar en pareja a esta altura, pero si pasó fue por algo. Porque evidentemente tengo en frente a una persona muy buena", reflexionó.



En cuanto a su relación con Defederico, el padre de sus tres hijas, la panelista de Involucrados precisó entre risas: "Tengo días buenos y días malos". Y al final, Cinthia Fernández reveló el picante diálogo que tuvo con Matías Defederico: "Si le molesta que haya blanqueado a mi pareja, me importa muy poco. No me hizo ningún planteo. Lo único que me preguntó fue si me iba a ir de vacaciones con las nenas a la nieve y si me iba con Martín. Le dije que no. La pregunta me pareció de más. Si lo hiciera o no, él me conoce. Sabe que hay tiempo para todo y no es el tiempo. Ya lo tengo resuelto y ya mi ex no es mi problema".



Más tarde, cuando le preguntaron si su flamante novio tiene buena relación con Charis (4), Bella (4) y Francesca (3), Cinthia aclaró: "No, esa etapa todavía no la pasé, no la voy a pasar hasta estar segura de la persona. Me parece que el tiempo lo marcan los nenes, y mis hijas hoy están en un proceso de separación que no fue, ni es fácil. De hecho, hay cosas que ellas todavía no resuelven. El día que lo sienta, lo haré", finalizó.

Fuente: Ciudad.com