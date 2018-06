Revelan detalles de la crisis entre Pampita y Pico Mónaco

A los rumores de crisis entre Pico Mónaco y Carolina "Pampita" Ardohain ganan peso minuto a minuto le llegó su confirmación. Si bien los protagonistas decidieron no hablar, en el programa Confrontados revelaron que la separación es un hecho y dejaron al descubierto cuáles serían los motivos que provocaron la ruptura.



La panelista Paula Varela sostuvo que Pico y Pampita ya no son pareja desde "hace dos semanas" por decisión del propio ex tenista.



Otro de los detalles que salió a la luz fue que a la modelo y conductora se la ve llorando en los camarines antes de hacer el programa.

Incluso, señalaron que Pico ya abandonó la casa de Pampita y la separación es definitiva.



La versión que indicó el programa de Rodrigo Lussich asegura que Mónaco se cansó de los celos y de que ella le revise el celular. Pero de todas maneras, lo que habría generado el desgaste aseguran que fue la relación de Pampita con su ex, Benjamín Vicuña.



"Al parecer, cada vez que la modelo ve al actor se brota y se le mueve el piso. Pico esto lo sabe y no lo toma nada bien", explicaron en el programa donde remarcaron que Carolina y Vicuña se cruzaron en junio para el cumple de uno de los hijos.



A esto se suma que Caras dejó al descubierto que el deportista fue visto en Ibiza muy cerca de otras dos mujeres argentinas, previo a su viaje a Rusia.