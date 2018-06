Marina Calabró lloró porque "La Princesita" le pasó factura en vivo

Karina la Princesita asistió a Intrusos junto a Facundo Mazzei con la excusa de promocionar el espectáculo "Siddharta", pero la cantante aprovechó para hacerle un gran pase de facturas a Marina Calabró por las críticas que le realizaba la panelista cuando estaba en Infama."Yo lloraba por cosas que decían, pero después me acostaba a dormir tranquila. El daño es el mismo, aunque haya sido hace muchos años. Me molestó que se sentaban a confirmar cosas. Me embarazaron 50 mil veces. Una vez te vi en el noticiero de (Guillermo) Andino diciendo "vengo a confirmar que Karina está embarazada"", fue uno de los varios reproches de la cantante a la periodista en la cara.Tras la catarata de críticas y con lágrimas en los ojos, Calabró respondió: "Te juro que lejos de mí está hacer doler. Obvio que a veces es imposible. Uno no se sienta acá a hacer doler al otro. Me hubiera gustado saberlo porque me duele haberte hecho doler. Me lastima hoy enterarme que te lastimé. Quizás se habría podido evitar tu dolor".