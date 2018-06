María Eugenia Ritó (43) pasó por el living de Intrusos y -fiel a su estilo- dejó picantes declaraciones. Se sabe que la Ritó no se calla nada y ésta vez habló de Sol Pérez, sí, de la chica del clima. Es que los panelistas le consultaron si le gustaba la sobri de Pérez. Y sin titubear dijo: "Sí me gusta". Y acto seguido evocó tiempos pasados. "Me hace acordar mucho a la cola que yo tenía cuando era jovencita. Me gusta que sea muy sincera, que va muy de frente. Siento que le sirve al programa de Pampita", remató."También me gusta Mica Viciconte, la personalidad que tiene", dijo de la novia de Fabián Cubero, con quienes -dicho sea de paso- le gustaría hacer un trío, según sus propias palabras. "Y Me parece que a Sol le tienen una envidia terrible todas (incluyendo a Pampita)", lanzó sin filtro.Entonces Damián Rojo agregó: "Dicen que están armándole un programa especial para ella". "Ojalá se lo den, se lo merece", concluyó Ritó.