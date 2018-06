Wanda Nara y Maxi López no tienen paz: protagonizaron otro fuerte cruce

Feliz Día ?? Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 17 Jun, 2018 a las 6:23 PDT

En el Día del Padre, Wanda Nara y Maxi López se cruzaron en la red luego de que la rubia publicara un chat privado con él. El futbolista respondió fuertemente a través de la misma vía.Maxi López posteó una foto en Instagram junto a sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto."Gracias por regalarme este día en mi vida. Aunque estemos lejos, siempre vamos a estar cerca, ¡los amo!! #DiaDelPadre #FestaDelPapa #FathersDay #Love", puso el futbolista.Minutos después, Wanda publicó una foto de Mauro Icardi junto a todos los chicos, las dos hijas de la estrella del Inter y los tres de López."Feliz día", escribió junto a la imagen.Muchos lo vieron como una provocación y le mencionaron a Wanda que solo las Francesca e Isabella son hijas de Icardi y que debería haber dejado a un costado a los tres nenes por respeto a Maxi.Cuando una de las seguidoras de Maxi preguntó por qué no se llevaba a sus hijos de vacaciones López si Wanda y Mauro se los llevaban, como ahora que están en Nueva York, el jugador respondió: "Ni los documentos me da para llevarlos de vacaciones. Y en mi día se los llevó nuevamente asi que sacá tus conclusiones".Luego agregó, respondiendo a otro comentario: "No todo pasa por la plata. La mía es voluntad y ganas de estar con ellos. Pero si la madre te los niega y se los lleva no hay dinero que valga. Años que hacen las mismas cosas y años luchando".Rápidamente, Wanda publicó un chat privado entre ella y el padre de sus tres hijos varones. En el mismo, López le pide ver a sus hijos por el Día del Padre y ella le pregunta le pregunta "¿hasta cuándo estás en Milán?"."El domingo vuelvo. Próxima semana creo que también estoy acá (Milán), pero no sé si tengo viajar algún día", responde él.Wanda, entonces, le pregunta a dónde viaja y acto seguido contesta: "Bueno, entonces me llevo a los nenes conmigo. No los puedo dejar en Milán si tampoco estás vos (ella estaba en Nueva York) Me imaginé que viajabas porque no los buscaste del colegio esta semana, ni hoy tampoco. Cuando volvemos te escribo así los venís a ver"."Bueno, dale. Buen viaje", responde Maxi, tal vez para evitar más enfrentamientos.Tras la publicación de la rubia, la reacción de López fue instantánea y durísima. "Ni el día del padre, ni navidades, ni vacaciones. En vez de ser tan cobarde de publicar las conversaciones por la mitad, tené la madurez de mejorar como madre y en vez de preocuparte por el qué dirán intentá solucionar las cosas para la paz de nuestros hijos, que al final no soy yo, son ellos los que sufren. Madurá de una vez", concluyó el futbolista.