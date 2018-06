"Lo vivo súper feliz": La emoción de Marley por su primer Día del Padre

Mi primer Día Del Padre!

El día más hermoso con este bombonazo que me acompaña en estos increíbles viajes!

Feliz Día a todos los padres y a disfrutar de lo mas lindo, que son los hijos! #DiaDelPadre

El Día del Padre es una fecha muy especial para todos aquellos que lo son, y si se trata de los que lo viven por primera vez se potencia aún más.Si a esto le sumamos el hecho de haber cristalizado un deseo postergado por años, como es el caso de Marley con el pequeño Mirko, la experiencia adquiere más emoción todavía."Lo vivo súper feliz, Mirko está creciendo muy rápido y ya tenemos mucha interacción ", le expresó ael conductor de Por el mundo desde Rusia, donde se encuentra cubriendo la Copa del Mundo para su programa."Ya come, me tira los brazos, y yo sigo adaptándome a este nuevo rol", agregó al respecto, ya palpitando la celebración del domingo, para luego referirse a cómo vivían esa fecha junto a su propio padre."Con mi viejo recuerdo los asados del domingo e ir a comer juntos", recordó el conductor, quien compartió un posteo alusivo en sus redes sociales."Mi primer Día del Padre es este domingo!!! Felicidades a todos los padres del mundo por vivir con amor y pasión el mejor rol de nuestras vidas!!! Y gracias @telefe y @darioturo por este hermoso clip! Y a todos ustedes por tanta buena onda para conmigo y Mirko", escribió en su cuenta de Twitter, donde compartió un video alusivo del canal con una serie de imágenes suyas junto a su hijo.Padre baboso si los hay, Marley no se cansa de subir fotos y videos relatando cuanta nueva vivencia atraviesa junto al pequeño.