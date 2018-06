Invitada al programa PH, Podemos Hablar, Mariana Nannis brindó su opinión sobre la ley de despenalización del aborto. A Andy Kusnetzoff le interesó mucho su postura y le preguntó directamente: "¿Cuál es tu opinión acerca de este tema?"



Y Nannis respondió: "La mujer está desprotegida. Cuando queda embarazada no sabe adónde ir"



"No estoy a favor, ni en contra. Cada uno es dueño de hacer con su cuerpo, lo que quiere", expresó la mujer de Caniggia.



"Si viene un tipo y la viola..." comenzó a decir, pero los invitados le explicaron que en ese caso ya estaba despenalizado.





Andy fue más punzante en su pregunta para que Mariana se definiera: "Estoy a favor del aborto porque soy feminista. A mi no me gusta que la mujer sufra", concluyó.