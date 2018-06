Gonzalo Bonadeo fue agredido por hinchas argentinos en Rusia

Gonzalo Bonadeo está en Rusia cubriendo el Mundial de fútbol que tiene a la Argentina como una de las candidatas. El periodista, que fue a hacer la cobertura para el noticiero de El Trece, no pasó un buen momento cuando se retiraba del estadio del Spartak de Moscú, tras el empate 1 a 1 de la Selección de Jorge Sampaoli con Islandia.



A través de las redes sociales, el experimentado periodista denunció un violento episodio que le tocó vivir. Según describió en su cuenta de Twitter, un simpatizante de Vélez le arrojó una botella por la espalda, mientras que otros hinchas de Argentina le propiciaron varios insultos.



"Al cobarde con una número 10 de Vélez que me tiró un botellazo estando yo de espaldas a la salida del partido espero que le haya hecho el día un gesto tan valiente", disparó, muy enojado, Bonadeo en las redes.



Lo más insólito de lo que le pasó al periodista es que, según comentó, varios hinchas que fueron a alentar a la Selección Argentina, también lo increparon por la constante suba del dólar, que esta semana llegó a 28,85 pesos.



"Y a los que me putearon por el valor del dólar, les sugiero volver a casita a cuidar los trapos. Y la guita", escribió Gonzalo de manera irónica a aquellos que lo agredieron.