Contundente respuesta de Vicentico a Darín tras la acusación de Bertuccelli

La polémica que encendiócuando habló del supuesto destrato que sufrió mientras compartía el elenco de Escenas de la vida conyugal junto a, está lejos de apagarse."Me enteré de que Ricardo Darín dijo que yo era un santo. Obviamente queriendo decir con esto que soy un santo porque soporto la vida con una una loca, con una loquita.", expresó el líder de Los Fabulosos Cadillacs a través de un mensaje., concluyó al respecto."Que yo no esté de acuerdo con la totalidad de lo que dice, no significa que yo no quiera que esté tranquila. Yo quiero que esté tranquila por ella, por su familia, por Gaby (Gabriel Fernández Capello), que es un santo, un tipo maravilloso, con el que siempre tuve una buena relación y que me preocupa muchísimo lo que puede estar pensando en este momento", había declarado Darín sobre Vicentico.