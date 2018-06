En el día de su cumpleaños, Tití Fernández recordó a su hija Soledad

Hola Sole, este fue el último beso que me diste un día que cumplía años. Fue hoy hace 4 años, no quisiste que lo pasará sólo y me sorprendiste. Pienso q si no hubieras venido hoy te podría tener conmigo. Te extrañamos. Te amamos #nuncatevamosaolvidar pic.twitter.com/xdXDKlTuq5 — Titi Fernandez (@titifernandez1) 16 de junio de 2018

Con un conmovedor tuit y una foto, Tití Fernández recordó a su hija María Soledad, quien murió a los 26 años en un accidente durante el Mundial Brasil 2014, cuando viajaba en un auto desde San Pablo a Belo Horizonte para darle una sorpresa a su padre.El periodista deportivo hoy cumple 67 y, como desde hace cuatro años, tuvo a su hija presente. Emocionado, Tití escribió:"Hola Sole, este fue el último beso que me diste un día que cumplía años. Fue hoy hace 4 años, no quisiste que lo pasará sólo y me sorprendiste. Pienso que si no hubieras venido hoy te podría tener conmigo. Te extrañamos. Te amamos #nuncatevamosaolvidar".María Soledad Fernández, periodista igual que su padre, estaba cubriendo la Copa del Mundo para Torneos y Competencias. Para sorprender a Tití, que realizaba la cobertura para Fox Sports y la Televisión Pública, la joven viajó con dos periodistas de torneo desde san Pablo hacia Belo Horizonte donde estaba el periodista deportivo.En el kilómetro 619 de la ruta BR-381 en Oliveira, en la región central de Minas Gerais, el auto en el que viajaban fue embestido con violencia por un VW Gol y María Soledad, que iba en el asiento de atrás, fue despedida con violencia. Un año después, el joven que provocó la tragedia fue condenado a cinco años y tres meses de prisión.Miguel Tití Fernández pasó ese último cumpleaños feliz de 2014 junto a Sol y así lo recordó: "Yo no quería que fuera al Mundial, porque sé lo que es Brasil, pero me ganó ella. Me sorprendió el día de mi cumpleaños y la pasamos extraordinariamente bien. No saben lo que disfrutamos. Íbamos a cenar y ella me elegía los lugares. Me enseñó a tomar una caipirosca de frutilla, que jamás había tomado y le dije '¡qué rico!'".Luego, sensibilizado, reveló la tristeza que le produce vivir sin su amada hija: "La tengo presente a cada minuto".