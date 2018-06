El mal momento de Nazarena Vélez por la salud de su hijo

Angustia, bronca, dolor e impotencia.

Debido a una mala praxis perdió el 50 % de un ojo Titi, el hijo de @veleznazarena!

Viene con este problema desde hace dos meses y lamentablemente nada se puede hacer.

Esta desesperada!!! pic.twitter.com/TTJSDA6Ymm — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 14 de junio de 2018

El dolor golpea, una vez más, a Nazarena Vélez. El hijo de la actriz, Thiago, fruto de su relación con Fabián Rodríguez, perdió el 50 por ciento de un ojo, según informó el periodista Lío Pecoraro en su cuenta de Twitter.El pequeño se estaba tratando hace dos meses de un malestar pero en las últimas horas sufrió una mala praxis que no tendría solución. Nazarena está angustiada y desesperada.Hasta el momento, no habló del tema es por eso que no hay detalles de lo que sucedió.