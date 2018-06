Espectáculos Internaron de urgencia a la actriz Beatriz Salomón

El último domingo, Beatriz Salomón entró al Hospital Fernández por un fuerte dolor en la zona abdominal. Los médicos del nosocomio le pidieron que se internara debido a que la razón de sus dolores era una hernia umbilical."Llegué acá el domingo por un dolor muy fuerte en la parte derecha del estómago. Tengo la hernia hace como dos años pero no tenía obra social entonces no podía faltar a Extinguidas para operarme. Ahora estoy un poco mejor", declaró la ex vedette en diálogo con El Tratamiento.La actriz está en un hospital público debido a que su ex marido, Alberto Ferriols, le dio de baja la obra social. Fuente: (Diarioshow).-