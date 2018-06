Jimena Barón le apuntó a Nicole Neumann que también generó polémica con un video

Dale Nicole copate! Te estas comiendo a mi ex en Miami porque te lo presente yo! Solo te pido a cambio que no digan BATATADAS sobre la legalización. INFÓRMENSE! No confundan a la gente!!! #AbortoLegalOClandestino https://t.co/OfQDyrVVV4 — Jimena Baron (@baronjimena) 12 de junio de 2018

El debate por la despenalización del aborto sigue generando roces y polémicas. Nicole Neumann, quien está en contra de la práctica, formó parte de un video en el que se asegura que de aprobarse, la ley permitiría abortar en cualquier etapa del embarazo, entre otras cosas.Jimena Barón, del otro lado de la orilla, se mostró indignada, a su manera (con humor) y aprovechó para tirarle un palo por lo que sería la difusión de falsa información."¡Dale Nicole copate! ¡Te estas comiendo a mi ex en Miami porque te lo presente yo! Solo te pido a cambio que no digan BATATADAS sobre la legalización. ¡INFÓRMENSE! ¡No confundan a la gente!!! #AbortoLegalOClandestino", escribió la actriz en Twitter.Más tarde, ante las repercusiones, Jimena salió a aclarar con otro tuit. "Para nada critico la postura de NADIE. Es justo y necesario que la información que se dé sobre el tema sea VERDADERA. Solo eso. Cada uno es libre de pensar como quiera y tomar la postura que quiera", concluyó.A poco de blanquear su romance con Matías Tasín, la modelo hizo una escapada romántica a Estados Unidos y compartió imágenes junto a su chico.La modelo publicó en las redes sociales un video circulando en moto como acompañante. La observación fue que Nicole no llevaba casco.Algunos usuarios de la red social le recriminaron cierta irresponsabilidad en su mensaje, ya que el casco debe ser visto como una herramienta de protección para la vida no sólo del que lo usa sino para cualquier involucrado en un accidente.