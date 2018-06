La disputa familiar por la herencia de Juan Alberto Badía

De una manera inesperada, se desató una fuerte guerra por la herencia y sucesión del fallecido periodista Juan Alberto Badía.



Mariana Pokrassa, viuda de Badía, reveló que al poco tiempo muerte de su pareja, sus hijos ya no atendían sus llamadas telefónicas y no cumplieron con el deseo de Juan Alberto.



Según explicaron en el programa Pamela a la tarde, Mariana sostiene que el locutor había expresado que ella debía quedarse con dos automóviles y una propiedad, algo que nunca ocurrió.



Tras su muerte, Juan Alberto dejó en herencia dos propiedades en Pilar, una tercera casa, los derechos de Badía en concierto, del libro En mi vida y de las tres frecuencias radiales.





En comunicación telefónica, Pokrassa contó que Juan tomó esa decisión "después de sacar cuentas como si hubiésemos estado casados", sin embargo consideró: "Me dijeron que no me iban a dar nada."



"Antes de que a Juan lo operen, el hizo un testamento pero lo hizo muy mal. Y después él lo rompió", relató Mariana y aclaró: "después no pensó que se iba a morir".