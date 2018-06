Martín Fierro Federal: Las producciones entrerrianas nominadas

Otras nominaciones

Los candidatos son los siguientes:

TELEVISIÓN

RADIO

La Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentinas (APTRA) dio a conocer las ternas del Martín Fierro Federal correspondiente a la producción 2017, cumplida en las distintas provincias del país.La radio y la televisión de Paraná logró seis nominaciones al Martín Fierro Federal, un reconocimiento de APTRA a la producción realizada durante 2017.Los programas que se emiten en Elonce TV, "A las 10 en el Once", y "Campo en Acción", están nominados en los rubros Entretenimientos de TV y Agropecuario, respectivamente. En tanto, la locutora María Waigandt, conductora del ciclo "A las 10 en el Once", fue nominada en el rubro Animación/conducción femenina de TV.Por otra parte, otras producciones locales recibieron sus nominaciones. "Canta Litoral", de Canal 9 Litoral fue nominado en el rubro Musical de TV, mientras que como programa deportivo, fue nominado "Club Nueve" de la mencionada señal.En tanto, en la categoría Radio, la única nominación corresponde al programa "El Pelotazo" que se emitió el año pasado por Radio Del Plata.La ceremonia de entrega de los galardones de APTRA se cumplirá en el hotel Amerian Carlos V de la ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, el sábado 23 de junio en horario a confirmar, con transmisión en directo para toda la Argentina por La TV Pública Nacional.-Interés general: "City Tour" (La Plata), "Destino VLA On Tour" (Bariloche), "Show On Tucumán" (Tucumán).- Periodístico: "De buena fuente" (Tucumán), "Informe especial (Chaco), "La llave de los riojanos" (La Rioja ).- Documental: "Crónica de los viajeros" (Misiones), "El caso Dionisia Panozo Cejas" (San Luis), "El Impenetrable TV: La reparación histórica a los pueblos originarios" (Chaco)., "Deporte a la carta" (Mendoza), "El juego perfecto" (Mar del Plata), "Zapping Sports" (Rosario).- Cultural/ educativo: "100x100 Arquitectura" (Santa Fe), "Caballos & placeres" (Córdoba), "Cocina con arte tucumano" (Tucumán), "Los nadies" (Salta)., "El día en 30'" (Rosario), "La casa real (Mendoza).- Infantil: "Aventurados" (Santa Fe), "Proyecto Patagonia" (Río Gallegos), "Código Verde" (Misiones).- Informativo: "Telesol Noticias, Edición Central" (San Juan), "Bien informados" (Salta), "Noticiero Central" (Mendoza), "Panorama interior" (Chaco)., "Pasión por el vino" (Mendoza), "Horizonte rural" (Salto, Buenos Aires).: "Último acorde" (Mendoza),, "Espíritus de mi tierra (Santiago del Estero).- De servicios: "Abuelos hoy" (Bahía Blanca), "Tu mejor idea (Mendoza), "Misioneros- Cuando la fe atraviesa fronteras" (Misiones).- Temas médicos: "Adaptados" (Córdoba), "Mundo bebé" (Jujuy), "Más vale prevenir que curar (Misiones).- Femenino/ culinario: "Aromas de vida" (Mendoza), "El sabor de lo nuestro" (Chaco), "Junto a ellas" (Tucumán).- Humorístico: "Aplausos en la noche" (Santa Fe), "De noche con Miguel Martín" (Tucumán), "Humor de medianoche" (Mar del Plata).- Ficción: "Ida y vuelta" (La Plata), "Gregoria" (Mendoza), "La chica que limpia (Córdoba).- Animación/ conducción femenina: Gisela Campos (Mendoza), Lola Hunkeler (Miramar, Buenos Aires),, Ornella Ferrara (Mendoza).- Animación/ conducción masculina: Fabio Pérez Paz (Salta), Luis Hernán Ricossa (Rosario), Maximiliano Espíndola (Santa Fe), Miguel Martín (Tucumán).- Labor periodística: Albino Aguirre (La Plata), Marcela Navarro (Mendoza), Marcelo Horacio Dacher (Misiones).- Interés general: "Cambio de aire" (Mendoza), "Línea abierta" (Santa Fe), "Ozono" (Córdoba).- Periodístico: "Actualidad política" (Santiago del Estero), "Aire público" (Rosario), "El despertador" (Dolores, Buenos Aires).- Documental: "Groove sagrado" (Córdoba), "Ni una menos" (San Juan), "Supervivientes" (Neuquén)., "Encestando" (Tucumán), "Mendoza deportiva (Mendoza).- Cultural/ educativo: "Bocasucia... liberando palabras" (Río Grande), "El país de la milonga" (Misiones), "Eureka Radio" (Formosa).- Agropecuario: "Conexión Agro" (Mendoza), "Matices del vino" (Mendoza), "Una vuelta por el INTA" (Córdoba).- Música ciudadana y/o tango: "Cada loco con su tango" (Pergamino, Buenos Aires), "Gardeleando" (Junín, Buenos Aires), "Tango... contá tu historia" (Salta).- Música clásica: "El compositor de la semana" (Tucumán), "Encuentro con los clásicos (Campana, Buenos Aires), "Hoy es el día" (Rosario).- Música folclórica: "Argentina que canta" (San Luis), "Entre canto y guitarras" (Catamarca), "Estación Centro, bajamos en Chubut" (Trevelin, Chubut).- Música pop/ moderna y jazz: "Discos de jazz" (Bahía Blanca), "Capital acústica" (Neuquén), "Costumbres argentinas" (Rosario).- De servicios: "Ecos" (Mar del Plata), "Con qué derecho" (Mendoza), "Somos lo que hacemos" (Rosario).- Temas médicos: "Calidad en vida" (Mar del Plata), "Cuestión de género" (Formosa), "Saludarte" (Jujuy).- Humorístico: "Al fin solos" (San Nicolás, Buenos Aires), "El 22" (Mendoza), "El gallo ciego" (Luján).- Entretenimientos: "Algo es algo" (Salta), "Desparramando cultura a cuatro manos" (Mar del Plata), "El buscador" (La Plata).- Infantil: "Chicos en el aire" (San Luis), "Cuentapalabra" (Salta), "El rincón de los chicos" (Mendoza).- Informativo: "Desayuno de noticias" (Rosario), "FM Provincia Informativo (La Plata), "Informe Nihuil, Primera edición" (Mendoza), "Mitre informa primero" (Rosario).- Animación/ conducción femenina: Anabel Amodeo (Bahía Blanca), Andrea Sacándolo (Santa Fe), Claudia Nazar (Santiago del Estero), Natalia Calderón (Bariloche).- Animación/ conducción masculina: Diego Peña (Mendoza), Germán Dellamónica (Santa Fe), Raúl Raselli (Rosario).- Labor periodística: Gabriel Conte (Mendoza), Julio Macías (Mar del Plata), Nicolás Mondino (Mar del Plata).