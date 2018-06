Sol Pérez terminó su touch and go con un futbolista

Cuando Fede Bal y Laurita Fernández se separaron, Sol Pérez (23) fue señalada como tercera en discordia. Al pensar en una posible infidelidad, causante de la ruptura, la compañera de Bal en el teatro fue la primera a la que se dirigieron las miradas. Ellos lo desmintieron y, al ser consultada sobre el asunto, la chica del clima aseguró que estaba en una relación informal con un jugador de fútbol. "Vivo sola y el sábado yo estaba en Puerto Madero con un chongo. De ahí me fui al teatro. Es un jugador de fútbol", dijo intentando despegarse del tema.Pero la sobri de Pérez sorprendió contando que aquella incipiente relación había finalizado. "Lamento decirles que se pudrió todo. Otra vez sola. Lo juro", dijo. "Hizo algo que a mí no me gustó. Tenía horarios raros, me decía: "Dormí doce horas", no me atiende el teléfono. Cosas que no se las cree nadie. ¿Quién duerme doce horas estando de vacaciones? ¡Nadie! Además, me manda un mensaje cuando se levanta y me vuelve a contestar a las tres horas", amplió indignada. "Yo creo que me ca. . . ", finalizó.

