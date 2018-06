Flavio Mendoza contra Cubero y Facundo Moyano: "Aun siendo gay soy más hombre"

Flavio Mendoza defendió a capa y espada a su amiga Nicole Neumann, al tiempo que cruzó duramente a sus ex parejas, Fabián Cubero y Facundo Moyano.



"Nicole tuvo momentos muy difíciles en el último tiempo, pero yo pienso que es una excelente persona y una excelente madre", aseguró Flavio tras hablar de la amistad que mantienen desde hace varios años y de la posibilidad de que en un futuro armen una familia ensamblada.



"Nicole fue usada por muchas personas. Por ahí algún novio que, con tal de hacerse famoso, lo hace a cuesta de salir con alguien", disparó Flavio al hacer referencia a las relaciones que tuvo la modelo. Consultado sobre si se refería a Facundo Moyano, lanzó: "Ponele". ¿Y Cubero?: "Ponele".



En ese sentido, mencionó a Cubero y Moyano y a cómo cambiaron sus vidas luego de salir con Neumann. "A Cubero no lo conocía la gente, lo empezó a conocer por Nicole. Es un buen jugador pero no lo conocían. Y de Facundo Moyano, ni hablar de ese personaje. Siento que siendo gay soy mucho más hombre que varios de estos", lanzó y aclaró que fue en el sentido de "no soy tan poco caballero como son ellos", aseveró en el programa Agarrate Catalina.