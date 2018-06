El pase de facturas entre Julieta Ortega e Iván Noble

En el marco del nuevo ciclo de "Proyecto Alma", que estrena el lunes 2 de julio por Canal (á) y en Radio Berlin, Iván Noble entrevistó a quien fue su mujer por más de 7 años.Entre risas, la actriz le dijo al músico: "Vos salís con chicas muy jóvenes. Lo hemos hablado en privado, me has dicho que es algo irresuelto que tenés vos con el tema del paso del tiempo. ¿Estoy revelando demasiado?"Ante un Iván muy canchero y buena onda, Julieta volvió a la carga y le dijo: "¡Vos te aburriste de estar casado! Mi mamá (Evangelina Salzar) me dice, que vos dijiste un día, que no estabas diseñado para el ´nido´".El conductor salió airoso del comentario poniendo en duda que él haya dicho esa frase "¿Yo dije eso? Puede ser, puede ser, no me acuerdo".Padres presentes y con una relación ejemplar, el cantante reconoce que "van casi 3 mundiales y todavía no he vuelto a convivir con nadie después de Julieta". Sin embargo, Ortega volvió a la carga haciendo partícipe al público presente: "¡Siempre hace lo mismo! Minimiza nuestra relación!".Todo risas y buena onda entre los ex que se fueron juntos de Margen del Mundo para ver a su hijo Benito. También lo retrató Emanuel Ortega. (Primiciasya)