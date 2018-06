Los rumores sobre el reencuentro pasional de Laurita Fernández y Federico Bal

Las idas y vueltas han caracterizado la relación entre Laurita Fernández y Federico Bal. El noviazgo que protagonizaron la bailarina y el hijo de Carmen Barbieri ha sido siempre inestable, con peleas, distanciamientos y reconciliaciones que se dieron de manera repetida y con una llamativa frecuencia. Luego de la última ruptura la protagonista de Sugar fue contundente.



Al ser consultada por los constantes vaivenes, Laurita afirmó que "esta vez es definitivo, no hay vuelta atrás". Sin embargo, recientemente comenzó a circular un rumor que hable de una especie de "cita pasional" que tuvieron con Federico. Inclusive, se habló de que los vecinos del departamento que habita Laurita se despertaron por los ruidos que provenían desde el piso donde vive la actriz, publica Paparazzi.



Obviamente, este bullicio no era consecuencia de empujones ni discusiones subidas de tono.



De todos modos, Laurita lo negó y prefirió guardarse los detalles para su intimidad. "No. Ya sería de locos si yo el día de mañana quiero verme con quien sea, que mis vecinos digan eso. Un periodista ya me comentó esto por las redes sociales y todos me preguntaban por el tema. La realidad es que yo estaba en cama, con una gripe terrible después de la función de Sugar. Pero así estuviese pasándola increíble, tampoco me parece que se trate de algo que tenga que exponer", fue su curiosa respuesta cuando la consultaron sobre las versiones, dejando la pelota picando, pero a la vez tirándola afuera.