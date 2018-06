Fernando Carrillo: "Renuncio a mi hijo. Los niños pertenecen a las madres"

"Su mamá lo utiliza"

Luego de una intensa batalla legal con la madre de su hijo, el actor venezolano Fernando Carrillo, quien participó en Bailando por un sueño 2016 (ShowMatch, El Trece), decidió renunciar a la relación que mantiene con su niño, de 9 años, "por el bienestar" del pequeño.La noticia causó un inmediato debate y una crítica feroz a Carrillo, galán de televisión y ex marido de Catherine Fulop.El hombre de 52 años dejó en claro que siempre fue un "gran padre", y lo seguirá siendo, pero cargó -en una entrevista exclusiva para el programa de televisión mexicano De primera mano-, contra su ex pareja por, "usar al niño": "Lo están utilizando al niño para este show. Y yo hoy mismo lo termino", sentenció."Lamentablemente el único lastimado es el niño y su mamá está utilizando todo esto para tener 15 minutos de fama, para salir en televisión, para hablar mal de mí", arremetió el actor. "Ya fuimos al juzgado y ¿sabes lo que le dijo la jueza? Dijo 'da gracias a Dios que tienes un papá responsable, porque hay muchos que pasan por esta corte que no le dan nada a sus niños'"."Ella ha querido utilizar todo eso para desprestigiarme, me ha hecho mucho daño, pero la opinión pública siempre es sabia y siempre sabe quién es quién", agregó Carrillo.Según contó el actor venezolano, él siempre estuvo "muy unido" a su hijo, pero con mucho dolor comunicó su decisión: "Yo soy un gran padre y lo voy a seguir siendo siempre pero he decidido , y se lo dije a la jueza, [?]yo voy a renunciar a mi hijo porque no se vale que se esté ensañando con el niño".Y ahondó: "Voy a renunciar a mi hijo hasta que él tenga mayoría de edad. Le voy a seguir mandando dinero mensualmente, pero él debería estar ahorita conmigo, en el verano, y no lo está. Entonces, es toda una manipulación... ¿Y sabes qué? El está con su mamá, los niños pertenecen a las madres, yo no voy a ponerme a discutir que tiene que estar conmigo... porque él ahorita no entiende eso. Pero él más adelante verá el gran padre que soy y va a querer venir a vivir conmigo".A su vez, Carrillo manifestó -en comunicación con el programa mexicano- que siempre pasa la manutención a su niño y que la madre de su hijo "inicialmente quiso abortar" su embarazo.Asimismo, ya en 2016, la ex de Carrillo, Margiolis Ramos, se despachó contra el actor y padre de su hijo, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. "No solo te metiste con la madre de Ángel Gabriel, sino que te metiste con miles de madres latinas que venimos a este país para luchar por un mejor futuro para nuestros hijos", aseguró la ex pareja.Carrillo la había acusado de instalarse en los Estados Unidos para aprovecharse de los "beneficios" de tener un hijo con residencia estadounidense.Además, Carrillo acusó a la madre de su hijo de malgastar el dinero que le enviaba para el sustento del pequeño, a lo que Ramos añadió: "Los 1.200 que bajaste a 600 y luego a nada los gasto en la educación de tu hijo", se defendió ella. Fuente: (Clarín).-