Criticó programa en el que trabajó y se mostró muy sensual con transparencias

Noelia Marzol realizó fuertes declaraciones contra Polémica en el Bar, programa del que formó parte en 2017 y al cual renunció a mediados de ese año en desacuerdo con su rol."No volvería a Polémica en el Bar, tengo mi postura que fue lo que sucedió, cuando firmé contrato tenía un papel actoral y eso no fue lo que sucedió. Entonces en esas condiciones no tuve ganas de seguir", indicó."Mi rol ahí era más de exponerme, otros tienen el resguardo de un personaje y me molestó. Estar atrás de una barra solo para exponerme no me divierte, un poco quedaba cosificada", sostuvo Noelia en El show del espectáculo.

"En Polémica en el Bar, mi personaje se llamaba Noelia y yo no tenía un guión, no actuaba, exponerme físicamente en esas condiciones no me divierte", remarcó la actriz y bailarina y diferenció su papel del que tuvo en la obra Más respeto que soy tu madre 2: "Con Gasalla cuando trabajé mi rol era una chica bastante rápida y solía salir con varios personajes, estaba resguardada bajo un personaje que es 'Sofi', que era un papel que tenía esas actitudes y no Noelia".Tras su renuncia al programa, Marzol fue reemplazada por Virginia Gallardo y destacó que tras su ingreso "hubo una diferencia": "La llevan un poco despacio en la mesa, está incorporada a la mesa, a las discusiones y demás, puede dar su opinión desde su lugar y conmigo no pasaba", reiteró.Mientras tanto, Marzol cosechó en los últimos días miles de "me gusta" en Instagram con una foto en la que se muestra con un top con transparencias. Asimismo, la mayoría de las imágenes posteadas últimamente dejan a la vista su físico privilegiado.