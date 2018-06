Nicole Neumann, muy mimosa con su nuevo novio: Es uno de los ex de Jimena Barón

Nicole Neumann tiene nuevo amor. La modelo se mostró súper apasionada en un boliche porteña junto a un hombre.Divorciada de Fabián "Poroto" Cubero, padre de sus tres hijas, y tras un fugaz romance con el diputado Facundo Moyano, la rubia no había tenido mucha suerte en cuestiones del corazón.Finalmente llegó un candidato que la conquistó y ella se animó a besarlo en un lugar público. "Está saliendo con el ex de Jimena Barón. No es Daniel Osvaldo y no es Juan Martín del Potro", dijo Ángel de Brito y mostró las apasionadas fotos de la top model. "Fue en Tequila, donde estuvo a los besos con el empresario Matías Tasín", agregó.El periodista de espectáculos aprovechó la noche del Martín Fierro para hablar con Nicole sobre las románticas imágenes. "Me dijo que se están conociendo. Lo que dicen siempre, pero están saliendo hace un par de semanas. Las fotos son más que claras. Le pregunté si tenía relación con Jimena Barón y me dijo que sí: 'Me llevo bárbaro y nos dio la bendición'", contó.