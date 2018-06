Fiscal pidió enviar a juicio a Cordera por repudiables dichos sobre las mujeres

El fiscal federal Ramiro González pidió que el cantante Gustavo Cordera vaya a juicio oral y público por incitación a la violencia al haber afirmado que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo".



Lo pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral para que remita el expediente a un Tribunal Oral Federal y que el cantante sea juzgado por ese delito.



Hace pocos días, el músico se presentó en indagatoria: "No sabía que me estaban filmando. Me siento traicionado por la escuela y la concurrencia. En ningún momento cometí ningún delito, se prestó a la edición de mis frases y a sacarlas de contexto", dijo.



"La interpretación que hace el juez de lo que yo digo no es lo que yo digo sino lo que el juez interpreta y eso me parece incorrecto", dijo el músico en paralelo también a culpar a los medios de comunicación porque consideró que fue mal entendido lo que dijo.



"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tiene culpa y porque no quieren tener sexo libremente", había dicho Cordera en una charla para estudiantes de periodismo en agosto del año pasado lo que fue el puntapié de la denuncia en su contra.



En esa oportunidad, el cantante manifestó sobre las mujeres: "Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que sí les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos".



"En los dichos de Cordera se advierte con claridad la posición de desigualdad en la que ubica a las mujeres señalando que ellas por su histeria son incapaces de poder manifestar su voluntad de mantener o no relaciones sexuales, siendo el hombre quien debe decidir por ellas violándolas y asimismo que no deberían existir restricciones etarias -en relación con la víctima- si el hombre decide que quiere tener relaciones sexuales con una muer", sostuvo el fiscal en su requerimiento de juicio. (NA)