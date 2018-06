La gran noche de la TV: Los primeros ganadores de los Martín Fierro 2018

Esto decía @violeurtizberea luego de haber recibido el #MartinFierro2018 a la mejor actriz protagonista de ficción diaria ? pic.twitter.com/JUVFhrWIj8 — Telefe (@telefe) 4 de junio de 2018

Esta noche se celebraban los Premios Martín Fierro, el evento más importante de la televisión local, desde el Salón Onix del exclusivo Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, con transmisión de Telefe.Con la conducción de El chino Leunis, Zaira Nara y Paula Chaves desde la alfombra roja y Marley como anfitrión de la ceremonia, APTRA entrega los premios a las producciones televisivas más destacadas del 2017.A las 21 en punto, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio inicio a la entrega de los premios que distinguen a los mejor de la televisión abierta. Atrás había quedado el paso de los invitados por la alfombra roja, en una transmisión especial de Telefe.El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) introdujo la entrega agradeciendo a los canales, en especial a Telefe, la señal que tomó la posta luego de varios años.Marley , el anfitrión, fue quien se ocupó de saludar a algunas de las estrellas que se ubicaban en las mesas, como Susana Giménez, Adrián Suar, Mariana Fabbiani y Mirtha Legrand.La encargada de abrir la ceremonia fue Lali Espósito , desde la terraza del Alvear Icon de Puerto Madero. Acompañada por un grupo de bailarinas, la cantante le hizo frente al frío otoñal con un body de vinilo negro y botas altas para interpretar algunas de sus canciones más populares. ¿El detalle? La actriz lució sus uñas pintadas de verde, sentando posición en el reclamo a favor de la legalización del aborto. Y, sobre el final, hizo flamear un pañuelo verde, símbolo de la lucha para que el Congreso apruebe la ley en cuestión.El segundo reconocimiento para Un gallo para Esculapio. Bruno Stagnaro volvió a subir al escenario. "Quiero solidarizarme con los muchachos que están afuera, reclamando por los despidos en los medios públicos", destacó en referencia a la manifestación que se desarrolló fuera del Alvear Icon esta tarde.El ganador fue "Los sueños del ayer", de Alejandro Lerner, canción de Cuéntame cómo pasó. "Qué emoción... Esto es como un niño", señaló el músico, que destacó la producción y la temática de la ficción emitida por la Televisión Pública.El galardón fue para "El vino, la primera red social", del Fondo Vitivinícola de Mendoza.Luz Cipriota , de El Maestro, subió a agradecer su Martín Fierro muy emocionada. Sobre el final de su agradecimiento, levantó el premio y destacó el verde de la pana que recubre su base, en referencia al color que se convirtió en símbolo de la lucha por la despenalización del aborto.El premio fue para Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, de Un gallo para Esculapio, ficción que se perfila como una de las favoritas para quedarse con el Martín Fierro de Oro. "Se lo dedico a la salud pública, a todos los que padecen esta terrible enfermedad que es el cáncer. En algún momento me tocó pasar por eso, y quería saludarlos especialmente", dijo Staltari.El galardón fue para Pasión por el Fútbol, de Eltrece. Sebastián Vignolo fue quien tomó la palabra y aprovechó la ocasión para desearle mucha suerte al Seleccionado de Fútbol argentino en el Mundial de Rusia 2018.El Martín Fierro 2018 fue para Ambiente y Medio, de la TV Pública. El equipo del programa dio un discurso a favor de la defensa del medio ambiente.El ganador fue Facundo Pastor, de América Noticias. "Llevo 15 años en nuestro noticiero. En América se trabaja con muchísima pasión", señaló al momento de agradecer. "Hoy acá estamos reunidos muchos de los trabajamos en la tele, y hay mucha gente que trabaja en la televisión. Alguna vez alguien dijo 'Aguante la ficción', hoy digo 'Aguante la tele'", dijo en relación a la crisis que atraviesan varios medios periodísticos.La peña de Morfi fue el programa, también de Telefe, que se quedó con la estatuilla. Gerardo Rozín, Jésica Cirio y el resto de la troupe subieron al escenario para agradecer.El premio fue para Telefe Noticias a las 20. "Fue un año de muchos cambios, le pusimos el corazón y llegamos hasta acá", apuntó Cristina Pérez, su conductora. "Permítanme como mujer hablarle a los legisladores. No le tengan miedo a la libertad de las mujeres. Nadie va a obligado a hacer lo que no quieran, pero tampoco condenado por hacer lo que cree. Traígannos a las mujeres al sigo XXI . Hagan historia. En nombre de las mujeres argentinas argentinas les pido eso: hagan historia", dijo en un encendido discurso a favor de la legalización del aborto.Guillermo Panizza (Telefe Noticias) se impuso. También compartió el premio con sus dos compañeras de terna, Dominique Metzger y Valeria Sampedro. "El 7 de junio es el día del periodista. No queremos regalos, queremos trabajo. Un abrazo a los compañeros que sólo buscan una oportunidad de trabajar", dijo.La distinguida fue Mariana Contaressi, de Te cuento al mediodía (América). Lo compartió con sus compañeras de terna y con la autoridades del canal, además de sumarse al discurso de Cristina Pérez. "Hay que dejar de lado las creencias y hay que votar a favor de la salud pública", indicó, además de solidarizarse con los periodistas despedidos que se manifestaban afuera del hotel.Sin demasiadas sorpresas, el galardón fue para ShowMatch. Marcelo Tinelli no fue de la partida, pero sí parte de su equipo de producción y del jurado del "Bailando por un sueño". "Recién llegamos de Mar del Plata, después de pasar un fin de semana en Mar del Plata con Marcelo", dijo el Chato Prada, en referencia al "retiro creativo" que tuvieron de cara al inicio de la temporada 2018 del programa.Diego Cremonesi se llevó la estatuilla, marcando el tercer Martín Fierro de la noche para Un gallo para Esculapio. "Solidaridad con todos los compañeros que están reclamando por sus puestos de trabajo. Y solidaridad con las mujeres en su lucha", destacó.El distinguido fue Samuel "Chiche" Gelblung, por su labor en Pamela a la tarde. El periodista se mostró muy orgulloso por su séptima estatuilla.Otro premio sin demasiadas sorpresas: Susana Giménez. Siempre espontánea, la diva se mostró admirada por el espíritu viajero de Marley. "No se cómo hace para no tener jetlag", bromeó. "Me acompañan a esta fiesta Lucía y Manuel, los hijos de mi hija, mis nietos adorados. Es la primera vez que no está Mercedes, que está de viaje".El Martín Fierro 2018 fue para Piñón en familia, de Eltrece.La ganadora fue Violeta Urtizberea , por Las Estrellas. Además de saludar a sus cuatro compañeras de elenco, le dedicó el premio a Julieta Nair Calvo. "Hicimos una historia de amor que a le gente le gustó mucho y eso me genera mucho orgullo", señaló. Además, agradeció haber tenido la oportunidad de interpretar a una chica que sufría síndrome de tourette en la tira de Eltrece. Finalmente, se manifestó a favor de la despenalización del aborto: "Lo visto a este Martín Fierro de verde. Las mujeres sean unidas, porque esa es la ley primera, porque si entre ellas se pelean, los devoran los de afuera".Fue Susana Giménez la encargada de presentar el premio que celebra los 50 años de Almorzando con Mirtha Legrand. "Ella es una mujer brillante, de una lucidez absoluta. Detallista, coqueta, elegante y sofisticada. Yo, que la conozco bien, puedo decir que no hay ninguna persona que se le parezca", dijo antes de presentar un tape que recorrió distintos momentos del programa que conduce Mirtha Legrand. Con el salón aplaudiendo de pie, Juana Viale acompañó a la diva hacia el escenario para recibir la estatuilla.La estatuilla fue para Debo decir, de América. "Tenemos que escucharnos. Afuera hay gente que está pidiendo nada más novedoso que trabajo", señaló Luis Novaresio. "Nos aburrimos de los que nos explican lo inexplicable, y que encima, sin los resultados, nos dice que estamos equivocado. Y esto va para todos y todas", apuntó.Las Estrellas, de Eltrece, se quedó con el premio. "Nos dio muchísimas alegrías este programa", inició Adrián Suar. "Este premio es para las mujeres, a todas, a cada una", lanzó Celeste Cid en representación del resto del elenco.