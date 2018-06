El video de Jésica Cirio y Rocío Guirao Díaz, a puro ritmo

Días atrás, Rocío Guirao Díaz había compartido un valioso mensaje a través de su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se la ve de espalda y sonriente con Jésica Cirio, en medio de los preparativos para lo que se vendría después."Como dije hoy en LAM, las mujeres tenemos que potenciarnos unas a otras, no competir o agredirnos. Feliz de trabajar hoy con @jesicacirio, las dos somos madres y emprendedoras. ¡Y surgió un proyecto súper divertido que ya les vamos a mostrar! No me creo ejemplo de nada, pero sí quiero que mis hijas crezcan sabiendo que las mujeres tenemos que ayudarnos unas a otras y que podemos ser independientes aún siendo madres", fueron las palabras que acompañaron la postal que la modelo subió a la red.Ahora se pudo ver algo de aquella meta que describió Guirao Díaz. Las modelos compartieron un video en el que lucen sus movimientos al ritmo de zumba y con el tema a cargo de Jennifer López: "La tuve (a Guirao Díaz) de invitada especial a mi clase de zumba", contó Cirio. Mientras que Rocío describió su felicidad: por el resultado final "¡Confieso que nunca había tomado clases y no puedo creer lo divertido que es!".